En Wallonie, on est qu'à 18% des bulletins dépouillés pour la Chambre. Actuellement, on voit que c'est le MR qui est aussi en tête avec 28,5%. Les Engagés sont deuxième avec 24,7%, suivis du PS qui est en recule avec 17,1%, Ecolo obtient, à ce stade, 11,1%, et le PTB est à 7%.