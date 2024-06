A Bruxelles, 55% des bulletins ont été dépouillés pour la Chambre et c'est le Mouvement réformateur qui est pour l'instant en tête avec 24% des suffrage. Le PS est en recul avec 18,3%. Le PTB progresse et obtient 16,2%. Les Ecolo, comme attendu, recule et sont à 12,2%. Les Engagés sont, à ce stade, à 9,4% et enfin, DéFI obtient un score de 6,8%