Pour Georges Gilkinet, "ce sera la NVA ou les écologistes"

Georges Gilkinet, tête de liste d'Ecolo à la Chambre pour la circonscription de Namur, a rappelé que les écologistes ne s'allieraient pas avec la N-VA en allant voter à Assesse samedi matin. "Ce sera la N-VA ou les écologistes", a déclaré l'actuel ministre fédéral de la Mobilité. "Certains sont prêts à travailler avec la N-VA, mais pas nous. Nous sommes l'antithèse de ce parti qui ne croit pas au futur de notre pays et est plutôt climato-sceptique." "Aujourd'hui, c'est un référendum pour la planète et les générations futures. En ce jour de fête des pères, ce sont à mes enfants et futurs petits-enfants que je pense", a-t-il ajouté. Quant à la possibilité de voir Ecolo rejoindre une majorité, Georges Gilkinet a simplement souligné que son parti était prêt à continuer le travail entamé, sans se projeter vers d'éventuelles alliances. "Nous serons présents pour continuer à accélérer la transition écologique et permettre à notre pays de mieux fonctionner. Cela, en mettant le climat, la mobilité, la préserva