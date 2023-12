Qui est candidat pour le poste de Premier ministre en 2024 chez Ecolo? La réponse du député Gilles Vanden Burre

Gilles Vanden Burre était l'invité du 7h50 sur bel RTL Matin. Le chef de groupe Ecolo-Groen au Parlement fédéral a répondu aux questions de Martin Buxant. Le député s'est notamment exprimé sur les prochaines élections. "Est-ce que j’accepterais de gouverner avec le PTB ? Je les côtoie tous les jours au Parlement fédéral, et chaque semaine qui passe, je trouve que leur manière de faire de la politique me dérange. C’est une manière populiste de faire de la politique. Sur le fond, dans les idées qu’il porte, il y a des choses auxquelles je suis sensible, comme la redistribution des richesses, le fait de ne laisser personne de côté. Il y a des combats que je peux comprendre, mais la manière de faire, je ne la partage pas du tout." Gilles Vanden Burre a également donné son avis sur la candidate Première ministre chez les écologistes. "On est un collectif chez les écologistes. A Bruxelles, nous avons désigné Zakia Khattabi comme candidate ministre-présidente. Ce serait potentiellement une première dans la cap