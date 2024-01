Pouvoir d'achat: PS et MR s'opposent

Des accords se dégagent donc sur la question du pouvoir d'achat: plusieurs partis proposent d'augmenter le salaire net en diminuant les impôts pour les bas et moyens salaires. C'est le cas d'Ecolo qui cite le soutien à apporter aux puéricultrices, les coiffeurs, maquilleurs : il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. "On demande une toute petite contribution à des personnes qui ont des millions". Pour les Engagés, il faut taxer le capital, tout en étant conscient qu'il ne faut pas couper la tête à ceux qui créent de l'emploi, "notamment les indépendants". Un des partis, le MR, pense en revanche qu'il ne faut pas compenser cela avec les revenus du capital. "C'était déjà l'argument la dernière fois: on n'arrive pas à faire cette réforme fiscale. Sous prétexte d'épargner le grand capital et le grand patrimoine, on n'y arrive pas", a affirmé Paul Magnette, président du PS.