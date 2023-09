"Prêt à boxer ?": Sylvester Stallone fait semblant de se battre avec le Pape au Vatican

Le pape François a reçu l'acteur et réalisateur américain Sylvester Stallone et sa famille pour une audience au Vatican ce vendredi 8 septembre. La star des films "Rocky" et "Rambo" se trouve en Italie où il a reçu, avec son frère Frank, la citoyenneté honoraire de Gioia del Colle, Bari, ville natale de ses parents. Stallone, accompagné de sa femme Jennifer Flavin, de ses filles Sophia, Sistine et Scarlet, et de son frère Frank, après avoir appris du pontife de 86 ans qu'il avait vu ses films dans sa jeunesse, a fait semblant de boxer devant le Saint-Père en disant "Prêt à boxer ?". Le pontife, après avoir ri, a fait semblant de donner un coup-de-poing comme s'il était sur un ring.