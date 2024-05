Quand la mauvaise perception des couleurs empêche Loris d'intégrer l'armée: "Faut-il vraiment privilégier des atouts médicaux?"

Loris rêve de devenir militaire. Malheureusement pour lui, la Défense le refuse parce qu’il est daltonien. Il nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous parce qu’il se sent discriminé. Il a réussi des tests d’aptitude avec succès, mais s’étonne qu’on le refuse même pour des postes spécifiques, qui ne seraient pas impactés par son daltonisme. Il existe évidemment des critères médicaux pour entrer à l’armée. Le daltonisme peut-être handicapant dans certains métiers, pas seulement à l’armée (électricien, scientifique, policiers, etc.).