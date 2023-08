Une personne a été touchée mortellement par le tir d'un policier, nous a indiqués un témoin via le bouton orange Alertez-nous. Contacté par nos soins, le bourgmestre confirme. Les faits sont survenus à l'intersection entre la rue Perreau et la rue Jean Hubin. Un périmètre de sécurité y a été dressé et des SMUR ont été envoyés sur les lieux.