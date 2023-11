Rare opération policière cette nuit: l'autoroute E411 a été fermée durant plusieurs heures

L'autoroute E411 a été fermée une partie de la nuit à hauteur de l'aire de repos de Salzinnes (province de Namur). La police y a mené une série de contrôles. Une opération organisée dans le cadre de la lutte les vols dans les maisons, les car et home jacking et le trafic de stupéfiants, en vérifiant les identités des conducteurs et en contrôlant les voitures. L'endroit de ce contrôle n'a pas été choisi au hasard car il regroupe plusieurs axes de trafics. "Cela rassemble trois axes principaux de la Belgique. Il y a le trafic qui vient de la France, et qui monte et descend vers le Luxembourg. Il y a le trafic qui vient d'Anvers, et qui passe par Bruxelles pour descendre tout droit vers la France. Il y a aussi le trafic qui vient de Maastricht et Liège, et qui reprend l'échangeur de Namur pour redescendre sur la France", explique le commissaire Lionel Lheureux, le directeur opérationnel de la police fédérale de la route. "C'est un axe très fréquenté par les véhicules étrangers, de toute sorte. On est suscepti