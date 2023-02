Selon Le Soir, la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) porte une réforme des rythmes qui pourrait changer la vie académique. Les universités et hautes écoles pourraient avoir un nouveau calendrier afin de permettre aux étudiants de se reposer en été et pour les fêtes de fin d'année. Les sessions d’examens pourraient être déplacées. Les blocus à Noël et d'été pourraient bientôt être de l'histoire ancienne.