"On a respecté la démocratie": Georges-Louis Bouchez et Sophie Wilmès présentent la liste MR pour les Européennes

L'ensemble des candidats ont un intérêt et une expérience en rapport avec les enjeux européens, a insisté Sophie Wilmès, à l'occasion d'une conférence de presse organisée au siège du parti. La liste a été validée à l'unanimité par le Conseil du MR, a souligné de son côté le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Celui-ci a estimé que la présence de Sophie Wilmès et de l'ex-président du MR et ex-ministre Olivier Chastel en haut de la liste attestaient l'intérêt du MR pour les enjeux stratégiques qui se jouent au niveau européen.