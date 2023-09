139 sites funéraires, mémoriaux ou cimetières de la guerre 14-18 figurent désormais au patrimoine mondial de l'Unesco. Ils sont situés principalement dans le nord de la France et en Belgique, comme à Ypres et Menin, Verdun et Loos-en-Gohelle, ou encore à Mons et son cimetière de Saint-Symphorien.