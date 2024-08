Ils s'appellent Bernard, Daniel, Marie France, Nicole...ils sont 12 au total, de 65 à 95 ans, ils ont tous accepté d'évoquer leurs meilleurs souvenirs de vacances. De 1935 à aujourd'hui, de Blankenberghe à Rochehaut en passant par Cannes, Rome, la grèce et le Portugal...On vous emmène tout l'été en vacances, direction : un autre siècle. Tout cet été, on va vous parler 2 chevaux, Nationale 7, carte postale et caravane.