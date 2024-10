Alors que le 8 octobre marque le trentième anniversaire de l'incarcération de Marc Dutroux, les débats sur la réinsertion des pédophiles refont surface. Quelles sont les véritables options disponibles pour ces individus, et comment la société peut-elle gérer le risque de récidive ? Entre thérapies volontaires et dispositifs de surveillance, explorons les mécanismes en place et les défis qui demeurent.