De plus en plus de cas de grippe recensés chez nous: un pic est attendu dans les prochaines semaines

e la fièvre, de la fatigue, des maux de tête et de gorge, une toux persistante... Pas de doute, la grippe est bel et bien présente dans notre pays. Même si elle est de saison, de plus en plus de cas sont recensés chaque semaine. Dans leurs cabinets, les médecins généralistes sont donc de plus en plus sollicités par les appels des patients. "On est vraiment submergés d'appels. Plus de 100 appels par jour en ce qui me concerne, par des gens qui présentent tous des symptômes qui vont des pics de température, à de la toux, le nez qui coule, le nez bouché, la fatigue, l'altération de l'état général... Pour n'en citer que quelqu'un bien entendu. Et cela amène les gens à consulter", explique le docteur Jacques Leclair.