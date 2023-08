Alain et Martine nous ont contactés via le bouton Alertez-nous. Les comptes de la maman de Martine, décédée il y a plus d'un an, sont toujours bloqués malgré les démarches entreprises auprès de la banque. Que faire dans un cas pareil? L'éclairage de Sylvain Blavier, porte-parole de Notaire.be.