L'expertise forensique est une méthode scientifique visant à rechercher et exploiter des indices en vue de la manifestation de la vérité. Elle est souvent utilisée pour répondre à une question légale ou judiciaire. Ici, l'objectif du centre est triple : garantir un échantillonnage correct et sûr des drogues par la police et la douane, développer des méthodes forensiques pour établir des profils de drogues spécifiques et, enfin, créer et gérer une base de données nationale relative aux drogues.