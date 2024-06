Le carnet de campagne, à 5 jours du scrutin, est signé Loïc Parmentier. La journée a été marquée par les exclusives: aucun parti ne veut gouverner avec les extrêmes, et ça va compliquer l’après-élection. Les syndicats, eux, ne veulent plus du MR, tandis que Gaia s’en prend au PS et au CD&V.