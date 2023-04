Tina, qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, aimerait pouvoir passer rapidement une IRM afin d'éclaircir la cause de sa douleur au pied. Problème: on lui propose un rendez-vous dans plusieurs mois. Elle ne comprend pas ces délais aussi longs pour une prise en charge médicale. Manque-t-on d'appareils ? Des solutions sont-elles envisagées ?