Jérémy Doku vit une sorte de rêve éveillé. Le Diable Rouge a signé un contrat à Manchester City cet été, intégrant un club d'une dimension incroyable, bouclant aussi l'un des plus gros transferts de l'été dans le chef des Diables Rouges. Une opération en or pour lui, qui se retrouve soudainement propulsé au sein d'un effectif de classe mondiale, notamment composé de Kevin De Bruyne et Erling Haaland.