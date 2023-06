Un chimpanzé voit le ciel pour la première fois après 28 ans en cage

Un chimpanzé enfermé depuis 28 ans a vu le ciel pour la première fois après avoir été relâché dans un sanctuaire de Floride en juin. Selon Save the Chimps, l'organisation à but non lucratif qui gère le sanctuaire, Vanilla a passé ses premières années dans un laboratoire de recherche médicale avant d'être transférée dans un sanctuaire animalier californien. Mais lorsque ce sanctuaire a fermé ses portes en 2019, Vanilla et 41 autres chimpanzés ont dû être placés dans des familles d'accueil. En juin, Vanilla, ainsi que son congénère Shake, ont été relâchés sur une île de 1,2 hectare dans le sanctuaire de Save the Chimps en Floride. L'organisation affirme que Vanilla s'est intégrée au groupe vivant sur l'île et qu'elle aime explorer, se détendre avec les autres chimpanzés.