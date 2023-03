Un individu menaçant à l'hôpital Notre-Dame-de-Grâce de Gosselies: les forces spéciales déployées pour le maîtriser

Un individu au comportement suspect et souffrant visiblement de problèmes psychologiques a été maîtrisé après avoir fait irruption vers 16h50 aux urgences de la clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies (Charleroi, province de Hainaut), a indiqué mercredi la zone de police de Charleroi confirmant une information de Sudinfo. La zone de police de Charleroi a été avisée en fin d'après-midi de la présence d'un homme au comportement menaçant au sein des urgences du site hospitalier à Gosselies. L'individu "semble souffrir de problèmes psychologiques. Une équipe du GSA (groupe de surveillance et d'appui) et deux autres équipes d'intervention ont été envoyées sur les lieux", a indiqué la zone de police carolo. Selon la police locale, l'homme aurait été maîtrisé et la situation serait rentrée dans l'ordre.