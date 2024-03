Une opération policière a mal tourné ce lundi matin à Lodelinsart, dans le Hainaut. Une perquisition était prévue au domicile d’un individu situé rue de l'Etang. Apparemment, l’homme s’est retranché chez lui et plusieurs coups de feu ont été tirés lors de l'intervention. Vu la situation tendue, les unités spéciales de la police ont été déployées. D’après nos informations, un policier serait décédé et plusieurs policiers seraient blessés. Et l'assaillant aurait été neutralisé.