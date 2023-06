Une voiture folle s'emballe et écrase plusieurs personnes à Mons: "Le conducteur avait l'air sous influence", explique un témoin

Près de la Grand-place de Mons, ce vendredi matin, un véhicule a fait plusieurs blessés. Selon les premières informations, cela s’est passé entre 3h et 4h du matin dans la rue d’Havré et les policiers sont arrivés en masse sur place. Une voiture aurait foncé dans plusieurs autres véhicules garés sur la route et aurait percuté plusieurs personnes qui circulaient à pied. Les habitants ont été réveillés par les bruits : "Des bruits de frein à main, des collisions, on entendait une voiture rentrer dans les murs, dans les autres voitures. Une fille était blessée à côté d’une voiture, mais on n’a pas dérangé les secours qui travaillaient". Selon des témoins, le conducteur aurait entre 18 et 20 ans et conduisait une voiture française. 7 personnes en tout ont été touchées. Une riveraine témoigne également. "On a d'abord cru que le bruit venait de gens qui continuaient le doudou. Puis on a entendu des cris de femmes, et en regardant par la fenêtre, j’ai vu plusieurs personnes. L’un d’entre eux m’a dit qu’ils