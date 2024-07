Au moins neuf personnes ont été tuées et quatre blessées lundi lorsqu'une voiture circulant à contre-sens a heurté des piétons près de la mairie de Séoul, a annoncé la police. Six personnes sont mortes sur place, et trois autres ont été déclarées décédées à leur arrivée à l'hôpital, a déclaré le pompier Kim Chun-soo.