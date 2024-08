Zorro revient sur nos écrans avec une nouvelle série prometteuse, résultat d'une collaboration inédite entre RTL Belgium, Paramount+ et France Télévisions. Prévue en exclusivité sur RTL tvi, cette superproduction clôture un tournage ambitieux et s’annonce comme un mélange explosif d’action, de comédie, d’amour, et de scènes spectaculaires.