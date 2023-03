Accueil Vidéos Découverte de bébés iguanes roses au bord de l'extinction par Rédaction RTL

Des scientifiques ont découvert des populations de nouveau-nés et de juvéniles de l'iguane terrestre rose des Galapagos, un reptile en voie de disparition originaire d'une seule île de l'archipel équatorien, pour la première fois depuis la découverte de l'espèce il y a quelques décennies à peine. Originaire uniquement des pentes du volcan Wolf sur l'île Isabela des Galapagos, l'iguane est considéré comme en danger critique d'extinction et il n'en reste que quelques centaines, selon les estimations. Les iguanes roses naissent verts et commencent à changer de couleur plus tard dans la vie. La découverte est une étape importante dans la conservation de l'espèce, a déclaré mardi 20 décembre à Reuters le directeur de l'ONG Galapagos Conservancy Washington Tapia. Les iguanes, qui peuvent s'étirer jusqu'à 18,5 pouces (47 cm) de longueur, ont été découverts pour la première fois par les gardes du parc national en 1986. Cependant, les scientifiques ont mis des décennies à reconnaître l'iguane rose comme une espèce Partager: