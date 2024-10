Depuis 65 ans, les aventures d’Astérix et Obélix enchantent toutes les générations. Cette année, le réalisateur Fabien Onteniente a annoncé travailler sur un projet audacieux : adapter Astérix… en Corse ! Et ce n'est pas tout, les célébrations pour cet anniversaire mythique incluent une exposition immersive, un coffret collector et même une série animée signée Alain Chabat. Retour sur une saga culte qui ne cesse de nous surprendre.