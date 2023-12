Pour ces sans-abris de Los Angeles, c'est un repas de Noël qu'ils garderont en mémoire. En effet, à l'occasion des fêtes de Noël, plusieurs célébrités d'Hollywood ont endossé, non pas le rôle d'acteurs, mais bien de cuisiniers, le temps d'une soirée, afin de servir un repas aux plus démunis. Parmi les célébrités présentes, l'actrice Alyson Hannigan (How I met your mother, American Pie) et Ian Ziering, acteur de la série Beverly Hills: 90210.