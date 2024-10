C’est Halloween, et même les célébrités n’échappent pas aux frissons de l’au-delà ! Plusieurs stars ont affirmé avoir vécu des expériences paranormales qui les ont marquées. Nicolas Cage, Miley Cyrus et Marion Cotillard partagent leurs histoires de hantises et de phénomènes étranges. Voici trois récits qui feront frissonner les plus courageux.