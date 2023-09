Dans l'émission de VTM "Make Up Your Mind", cinq BV (Bekende Vlamingen), ont été transformées en drag queens glamour. Coiffures impressionnantes, talons vertigineux, plumes flashy et paillettes… Des visages célèbres se cachaient derrière le maquillage et en fin de soirée, c'est le président du CD&V Sammy Mahdi qui a gagné. Il a convaincu le jury.