Ce 31 mai, à l’occasion de son 90? anniversaire, Alix Battard propose une émission spéciale pour revivre les moments marquants du règne de l’ancien souverain Albert II. À travers des interviews exclusives, des séquences d'archives précieuses et des récits intimes, le documentaire explore la vie complexe d'Albert II, depuis son accession au trône jusqu'à son abdication, et montre son influence dans des moments clé de l'histoire belge, comme des crises politiques et sociales majeures.