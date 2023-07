En Suisse, un artiste utilise les pentes des montagnes comme toile

Sur les pentes des montagnes du village suisse de Villars-sur-Ollon, l'artiste SAYPE a utilisé des craies et des fusains pour peindre deux fresques géantes représentant des enfants qui dessinent leur vision du vaste monde qui les entoure. Les fresques, qui sont peintes directement sur l'herbe et peuvent durer plusieurs jours en fonction des conditions météorologiques, montrent un jeune garçon et une jeune fille traçant des lignes gribouillées sur un carnet de croquis pour représenter des montagnes, des étoiles, des arbres et la lune.