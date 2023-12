La famille royale a reçu plus de 100 citoyens pour Noël

La famille royale belge fête Noël comme tout le monde… Enfin, presque. Nos souverains ont organisé la traditionnelle réception de fin d’année au Palais-Royal hier soir. C’est habituellement un concert de Noël qui est organisé – et enregistré pour la TV - dans la somptueuse salle du Trône. Mais cette année, il n’aura exceptionnellement pas lieu en raison des travaux de rénovation du Palais-Royal de Bruxelles. Les souverains ont tout de même tenu à marquer cette période de fête en organisant une réception dans une autre salle du Palais. 100 employés, bénévoles et bénéficiaires d’organismes sociaux ont été conviés à la fête où un chœur composé de femmes a entonnés des chants, pour le plus grand plaisir des invités.