Après New York, Londres et Milan, la Fashion Week a démarré lundi à Paris avec des défilés teintés d'humour, lors d'un premier jour dédié traditionnellement à la jeune création. C'est la Belge, Marie Adam-Leenaerdt, 27 ans, diplômée de la prestigieuse École Nationale Supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles et nouvelle dans le calendrier parisien, qui a ouvert le bal.