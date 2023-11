La célèbre chanteuse Shania Twain connue pour son titre "Man! I Feel Like A Woman" est actuellement en tournée au Canada. Ce mercredi 8 novembre, le bus de la tournée "Queen of Me" a été victime d'un accident de voiture près de Wolseley, en Saskatchewan. Treize membres de l'équipe de production ont été blessés et transportés dans les hôpitaux des environs. Heureusement, ils sont tous hors de danger. La chanteuse, quant à elle, n'était pas à bord du véhicule.