Le Dilemme: Alisson, victime de "slut-shaming" depuis qu'elle pratique le heels, un type de danse qui lui a "sauvé la vie"

Assistante de direction, Alisson est également danseuse de cabaret, heels et cheerleader. Mais elle est victime de slut-shaming (qu'on peut traduire littéralement par "stigmatisation des salopes". Il s'agit d'attitudes agressives envers les femmes en raison de leur comportement sexuel réel ou supposé, NDLR), qu'elle subit sur les réseaux sociaux et dans la "vraie vie". De nombreuses personnes la jugent et l'insultent en raison de son activité. Raison pour laquelle elle a décidé de se soumettre à l'avis du public du Dilemme.