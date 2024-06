Adixia livre un témoignage authentique et plein d'humour sur son expérience dans "Les Apprentis Champions". Si le sport n'est pas son domaine de prédilection, elle n'a pas manqué de relever les défis avec courage et détermination. Une aventure qui lui a permis de se dépasser et de rencontrer des athlètes inspirants, même si son cœur reste définitivement ancré dans le monde de la musique.