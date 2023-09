La 40e édition des MTV Video Music Awards a eu lieu au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, mardi soir (12 septembre). Nicki Minaj a animé et chané pour l'hommage final aux 50ème anniversaire du hip hop. Shakira a été la première artiste sud-américaine à recevoir le Video Vanguard Award. Diddy a reçu le Global Icon Award. Et donc Taylor Swift a remporté le prix de Vidéo de l'année.