Georges Gilkinet, ministre fédéral de la mobilité et vice-premier ministre - L’invité RTL Info de 7h50

l’écolo Georges Gilkinet, ministre fédéral de la mobilité et vice-premier ministre sera l’invité de la matinale. Nous reviendrons avec lui sur la création d’un registre centrale de vélos et de la lutte contre le vol qui va s’intensifier. Un accord sera signé demain entre les régions et le fédéral lors du comité de concertation. Chaque année entre 25.000 et 30.000 vélos sont déclarés volés. Mais le chiffre exact est toutefois inconnu. Tous les vols ne sont pas déclarés à la police. Nous reviendrons également sur la réforme des pensions et sur l’ajustement budgétaire du fédéral qui commence ce week-end.