La table est mise ! Les souverains néerlandais arrivent, la Belgique se prépare

Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima effectuent une visite d'Etat de 3 jours dans notre pays. Ils visiteront les trois régions du pays, à l'occasion d'un programme largement axé sur la transition énergétique. Au programme de ces 3 journées chargées : une réception officielle sur la place des Palais, un passage par le Parlement fédéral et une rencontre avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Les souverains néerlandais se rendront aussi à l'Aerospacelab de Mont-Saint-Guibert, à la chapelle musicale Reine Elisabeth à Waterloo, au Biopark à Charleroi et au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers. La visite d'État se terminera à bord de la frégate belge Louise Marie et de la frégate néerlandaise Zr.Ms. De Ruyters, pour mettre en avant la coopération entre les marines belge et néerlandaise. Cela fait 17 ans qu'un souverain néerlandais n'était plus venu dans notre pays pour une visite d'État officielle.