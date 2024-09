L’invité RTL Info de 7h50. Ce vendredi Thomas de Bergeyck reçoit CATHERINE LARA. Véritable « remède antimorosité », l’artiste remonte sur scène avec son violon et 4 jeunes danseurs. A 79 ans elle a encore plein de rêves et en ce vendredi 13, elle va nous porter bonheur, évoquant sa musique, sa positivité de tous les instants et lancera un très beau plaidoyer pour une sexualité assumée !