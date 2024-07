L’invité de 7h50. Ce mercredi, Christophe Deborsu reçoit Valérie Lescrenier. Elle est membre des Engagés et la toute nouvelle ministre wallonne en charge du Tourisme, du Patrimoine, des Infrastructures de la Petite enfance et ministre francophone de la Petite enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse.