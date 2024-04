L’invité de 7h50. Ce vendredi, Thomas de Bergeyc reçoit Lorie PESTER Artiste, chanteuse, comédienne et écrivain. Lorie publie REVIVRE chez Robert Laffont. Elle y raconte son calvaire face à l’endométriose. Et la décision qu’elle a prise, de se faire retirer l’uterus. Un choix de vie difficile, mais qu’elle ne regrette pas. Elle nous raconte son quotidien avec la maladie, et l’après qu’elle a ressenti comme une libération.