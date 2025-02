Les invités de 7h50 de ce lundi. Christophe Deborsu reçoit Elke Van den Brandt de Groen et Christophe De Beuckelaer des Engagés. Ils forment le nouveau duo d’informateurs à Bruxelles. Arriveront-ils à enfin mettre le gouvernement bruxellois sur orbite, on en saura beaucoup plus ce matin.