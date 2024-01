Ce vendredi 12 janvier, l’invité de 7h50 sera l'astrophysicien Christophe Galfard, qui publie "Voyage vers l'infini". Il répondra aux questions de Thomas de Bergeyck Au sommaire : les nouveaux télescopes galactiques qui permettent de prendre des clichés inédits des astres et des planètes, son livre en est truffé. Une relecture passionnante de nos origines, et de ce qui existe également par-delà nous. On évoquera aussi les limites de l'univers (s'il y en a) et les eldorados encore à trouver.