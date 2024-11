L’invité de 7h50. Ce vendredi, Thomas de Bergeyck reçoit Plastic Bertrand et Alec Mansion (Léopold Nord et Vous) Ils viennent nous voir à l’occasion de leur concert années 80 baptisé AMBIANCE 80 au Country hall de Liège, avec Raft, Julie Pietri, Philippe Lafontaine, Gold, jean Schultheiss et bien d’autres.