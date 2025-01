L’invité de 7h50. Ce vendredi, l’invité de Thomas de Bergeyck est Vincent Niclo. Le ténor nous revient avec un nouvel album, Bel canto et un spectacle accompagné d’un chœur symphonique. Vincent Niclo nous prouve que le chant lyrique n’est pas ringard et qu’on peut, avec ce style, réinterpréter tous types de musiques. Il sera le mercredi 12 mars au Forum (Liège), le jeudi 13 au PBA (Charleroi) et le vendredi 14 mars au Cirque Royal (Bruxelles).