Treizième après la phase classique la saison dernière, Charleroi a retrouvé des couleurs depuis le début du championnat avec 13 points acquis en 8 matchs et une 5e place au classement. Mathématiquement, le Sporting se porte donc plutôt bien, et footballistiquement aussi. Les Carolos impressionnent depuis le début de la saison et l'équipe du Vestiaire n'a pas manqué de le souligner ce lundi.