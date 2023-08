Des militaires américains ouvrent une capsule temporelle vieille de 200 ans: "C'était décevant"

L'académie militaire américaine de West Point, dans l'Etat de New York, ne trouve aucun contenu apparent dans une capsule temporelle vieille de 200 ans découverte à l'intérieur de la base d'un de ses monuments. "La boîte ne répond pas tout à fait aux attentes", a confié un expert lors d'une cérémonie d'ouverture de la capsule qui aurait été laissée par des cadets dans les années 1820. L'expert ajoute que son équipe va prélever une couche de sédiments au fond de la capsule pour voir s'ils peuvent y trouver des vestiges. "J'ai vu ce qui ressemblait à une couche de vase qui s'était fissurée et séchée au fil du temps. Elle était courbée et avait l'apparence d'une céramique, mais bien sûr, dès qu'on la touche, elle se désintègre, s'effrite. J'ai donc su très vite que c'était décevant, que c'était un dépot de sédiment et rien d'autre, du moins pour ce que l'on peut en dire à l'heure actuelle", explique Paul Hudson, archéologue de l'académie militaire de West Point. "Je pense que cette histoire ne se résume pa